Motorinin litre fiyatına 87 kuruş zam geldi.
Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24,79 lira, Ankara'da 25,52 lira, İzmir'de 25,37 lira oldu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Motorine bir zam daha
Motorinin litresine bugün itibariyle 87 kuruş zam geldi.
Haber Merkezi
Motorinin litre fiyatına 87 kuruş zam geldi.
Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24,79 lira, Ankara'da 25,52 lira, İzmir'de 25,37 lira oldu