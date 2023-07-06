'Kılıçdaroğlu'na parti içinde ne git diyen var ne kal diyen'

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, muhalefet partilerinin tümünde başların, partinin içinden başka bir yere bakmadığını belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki "liderlik tartışmaları"nı el aldı.

Balbay, yazısında, muhalefet partilerini şöyle eleştirdi:

"Gelecek Partisi ile DEVA grup kurma derdine düşmüş, paylaşamadıkları neyse anlaşamıyorlar. Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi’nin gerisinde kalmanın şokunu atlatamadı. İYİ Parti, merkez sağı doldurur mu boşaltır mı derken, Meral Hanım yanına eski MHP büyüklerinden Oktay Vural’ı aldı. Parti önce kendi içinde önünü görecek sonra Türkiye’ye yön önerecek!

CHP’ye gelince... Seçim sonuçlarını cesaretle masaya yatırmaktan çekinen bir yönetim... Kurultay sürecini başlatıp büyük kurultay tarihini açıklamayan, yolda duruma göre karar verme anlayışını benimsemiş bir genel merkez...

Yaptığı her şeyin doğru olduğunu, değişimin zaten başlamış olduğunu, değil 6’lı, 16’lı masa bile kurabileceğini söyleyerek CHP’nin kendi gücünü böylesine ikincilleştiren bir kaptan... Bu tablo karşısında Kemal Kılıçdaroğlu öyle bir noktada ki parti içinde kendisine ne yüksek sesle git diyen var ne kal diyen! CHP içinde hiç kimse 'söylemiyor'... Herkes 'söyleniyor'!

Kılıçdaroğlu’nun 25 milyon oyu 35 gün sonra anımsaması elbette güzel ama keşke 29 Mayıs günü çıkıp, 'Önce bana oy veren 25 milyon seçmene teşekkür ediyorum. Bu oyun hakkını vereceğim' diye başlayan bir açıklama yapıp onların yıkılan umut kalelerini bir nebze inşa etseydi."