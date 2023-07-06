İmamoğlu’nun 'değişim' çıkışını CHP yönetimi nasıl karşıladı?

Seçim sonrası “değişim” taleplerinin dile getirildiği CHP’de tartışmalar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “İktidar İçin Değişim Daveti” ile alevlendi. Ancak çağrının ardından toplanan MYK’da bu konuda değerlendirme yapılmadı. Ekonomi alanında yaşanan gelişmelerin ele alındığı toplantının bir diğer başlığı ise kurultay süreci ve tüzük hazırlıkları oldu.

Bayram sonrası toplanan CHP MYK yaklaşık 5 saat sürdü. Edinilen bilgiye göre, ilçelerde başlayan kongre süreciyle ilgili MYK üyelerinden bilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim süreçlerinde herhangi bir müdahale olmaması ve üyelerin baskıdan uzak şartlarda hareket etmesini talep etti.

'Doğrudan seçmene ulaşmaktan uzak'

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, MYK gündemine dair açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı “İktidar için değişim” kampanyasının konuşulmadığını belirtti.

Bu açıklamadan dakikalar sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu, “değişim” çağrısıyla oluşturulan internet sitesini bir günde yarım milyona yakın kişinin görüntülediğini, toplamda da 32 bin 827 görüş ve öneri geldiğini açıkladı.

CHP MYK’sında söz konusu çağrının konuşulmadığı ifade edilse de yapılan çağrı parti kurmaylarının gündemindeydi. Kurmaylara göre İmamoğlu’nun bu adımı CHP yönetiminin bu süreçte attığı “değişim” adımına benzer nitelikte ama “doğrudan” seçmene ulaşmaktan uzak. Kongre sürecinde üyelerle doğrudan temas edilmesi için kendilerinin de çalışma yaptığını belirten CHP’li kurmaylar bu kapsamda 1 milyon 300 bin parti üyesinden, partide değişmesini istedikleri başlıklarla ilgili görüş yazısı istediklerini hatırlattı.

'Metin ve internet sitesi beklentinin altında kaldı'

İmamoğlu tarafından yayınlanan metnin “manifesto” niteliğinde olduğu değerlendirmelerinin yapıldığını fakat “açık” bir tutum alış görülmediğini ifade eden CHP’li kurmaylara göre metin ve internet sitesi beklentinin altında kaldı. CHP’li üyelere gönderilen mesaj ile partinin tüzüğünde yer alması gerekenlerin sorulduğunu ifade eden bir partili, “Demokratik talepler olabilecek en hızlı sürede yeni parti tüzüğünde yer alacak. Bu nedenle ortada farklı bir durum göremiyoruz” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aynı görüşte olduğunu ifade eden partililer, Kılıçdaroğlu’nun “Değişim süreci zaten başladı” değerlendirmesinde bulunduğunu aktardı.

'İmamoğlu’nun açıklamaları toplantıda konuşulmadı'

CHP’nin MYK’sinin ardından Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarına dair toplantıda değerlendirme yapılıp yapılmadığına ilişkin bir MYK üyesi, toplantının teknik konular çerçevesinde gerçekleştiğini ifade etti. Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarının toplantıda konuşulmadığını ifade eden CHP’li yönetici, “Adı anılmadı. Gündeme gelmedi” ifadelerini kaydetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti çalışmaları hakkında bilgi aldığını belirten kurmay, İmamoğlu’na dair Kılıçdaroğlu’nun da MYK toplantısında bir yorumda bulunmadığını aktardı.