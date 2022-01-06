KRT’den Olcay Aydilek’in haberine göre; cuma gecesi motorine 74-75 kuruş dolayında zam bekleniyor.
Zamın gerçekleşmesi durumunda motorinin litre fiyatı 13 TL 60 kuruşla 14 TL’yi bulacak.
Patronların Ensesindeyiz
Ali Ufuk Arikan
Dış Haberler
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Motorine 75 kuruş zam bekleniyor
Motorinin litre fiyatına 75 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Haber Merkezi
KRT’den Olcay Aydilek’in haberine göre; cuma gecesi motorine 74-75 kuruş dolayında zam bekleniyor.
Zamın gerçekleşmesi durumunda motorinin litre fiyatı 13 TL 60 kuruşla 14 TL’yi bulacak.