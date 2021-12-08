Motorindeki artışın İETT’ye günlük ek maliyeti: 1,6 milyon TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'nin (İBB) bağlı kuruluşu İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), fiyat artışlarından en çok etkilenen kurumların başında geliyor.

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili sosyal medya paylaşımında bulunarak motorin fiyatlarında meydana gelen fahiş artışa dikkat çekti. Bilgili “Son 2 aydaki toplam yüzde 37 fiyat artışı sonucu Motorin'in litresi bugün 10 TL oldu” paylaşımında bulundu. Bilgili, motorinin litre fiyatının 7 Ekim 2021'de 7,27 lira olduğu bilgisini de paylaştı.

Yıllık ek maliyet 500 milyonu aşacak

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre İETT otobüslerinde günde toplam 600 bin litre mazot tüketiliyor. Son iki ayda gelen zamla 10 TL'yi gören motorinin İETT'nin mali tablosuna günlük ek maliyeti 1,6 milyon TL olarak hesaplandı. Bu fiyat üzerinden hesaplandığında mazottaki artışın kuruma yaratacağı ek maliyetin yıllık 500 milyon TL'yi aşacağı belirtildi.

Zarar tablosu 2 haftada katlandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 25 Kasım 2021 günü İBB'nin 2022 bütçesini meclise sunmuş ve ekonomik krizin kuruma etkilerini örneklerle anlatmıştı.

İmamoğlu, o günkü mazot zammı oranına göre yaptığı konuşmada ulaşım maliyetine günlük 636 bin lira ek yük geldiğini açıklamıştı. Bu açıklamadan sadece 2 hafta sonra gelen fahiş zamlarla günlük ek maliyet 1,6 milyon liraya çıktı. İmamoğlu o açıklamasında şunları söylemişti:

“Ulaşımda, otobüslerde günde 600 bin litre mazot ve benzin kullanıyoruz. Benzini, petrolü ve mazotu dövizle alıyoruz. Sadece dün gece (24 Kasım) mazotun litre fiyatına 1 lira 6 kuruş zam geldi. Yani günlük ulaşım maliyetimize 636 bin liralık ek yük geldi.”