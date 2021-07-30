Akbile zam geldi: Tam bilet 4,05, öğrenci 1,95 lira

İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı. Tam bilet fiyatı 3,50’den 4,05 TL’ye, öğrenci bileti 1,70’den 1,95 TL’ye çıktı.

Aylık abonman fiyatlarında şimdilik bir değişiklik olmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık ettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantısında servis ve toplu ulaşım ücretleri zam teklifi görüşüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, zam oranının çok yüksek olduğunu belirterek, yüzde 15 oranında zam yapılması teklifinde bulundu. İmamoğlu, “Geçen ay zam teklifini neden reddettiniz, bu ay neden yüzde 15 zam veriyorsunuz. Ne zamana kadar veriyorsunuz? İnsafa mı geldiniz? Halkımıza açıklama yapalım” dedi.

Gelecek yıl Temmuz ayına kadar bu zam oranının önerildiğini, bir yıl boyunca başka zam yapılmayacağını belirten İmamoğlu “Suçlu UKOME'yi bu hâle getiren. Size hesap sormuyorum. Çünkü diyor ki birisi ‘Topal ördek'. Birileri siyasi egosunu tatmin etmek istiyor” ifadesini kullandı.

AKP'li bir ilçe belediyesi temsilcisinin “Burayı seçim ofisine çevirdiniz” demesi üzerine İmamoğlu “İşine bak, hadsizlik yapıyorsun. Terbiye sınırlarını aşmayın” karşılığını verdi.

İBB Başkanı İmamoğlu, teklifleri oya sundu. İBB yönetiminin hazırladığı yüzde 24 zam oranı reddedildi, yüzde 15 zam oranı kabul edildi. Tam bilet 3,50'den 4,05 TL'ye, öğrenci bileti 1,70 TL'den 1,95'e yükseldi.