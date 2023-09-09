Motorin ve benzine zam geliyor

Motorine yeni bir zam daha geleceği aktarılırken, benzine de zam yapılabileceği belirtiliyor.

13 Eylül Çarşamba gece yarısından itibaren geçerli olamak üzere motorine 1,50 TL'lik zam geliyor. Böylece son zamla birlikte motorin fiyatı 40 TL'ye dayanacak.

Zamlı tarife ile motorinin litre fiyatı İstanbul’un Avrupa yakasında 37,86 TL’den 39,36 TL’ye çıkacak. Motorin İstanbul’un Anadolu yakasında 39,42 TL’den, Ankara’da 39,95 TL’den ve İzmir’de 40,16 TL’den satılacak.

Benzine de 1 TL civarında zam yapılabileceği belirtiliyor.