LPG'ye zam geldi

Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor. Benzin ve motorinin ardından bu kez LPG’ye (otogaz) zam geldi.

Gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatı 1 lira 30 kuruş arttı. Zam sonrası otogazın litre fiyatı İstanbul’da 17,78 TL’ye, İzmir’de 17,40 TL’ye ve Ankara’da 17,69 TL’ye yükseldi.

Geçen ay başında otogazın litre fiyatına 2 lira 3 kuruşluk büyük bir zam gelmişti.

Benzin ve motorin fiyatlarında ise bir değişikliğe gidilmedi. İstanbul’da benzinin litre fiyatı 36,80 TL, İzmir’de 37,47, Ankara’da ise 37,35 TL.

Motorinin fiyatları ise İstanbul’da 37,89 TL, İzmir’de 38,61 TL, Ankara’da ise 38,42 TL.