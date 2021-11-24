Motokuryeye beyzbol sopalı saldırı girişimi

Üniversitede acil ve ilk yardım bölümü öğrencisi olan, aynı zamanda firmada motosikletli kurye olarak çalışan Esra Nur Olgun, trafikte bir otomobil sürücüsüyle yol verme nedeniyle tartıştı.

DHA'nın haberine göre, saldırgan aracından inip, Olgun’un kaskına önce yumruk attı ardından aracından aldığı beyzbol sopasıyla üzerine yürüdü. Araya diğer sürücüler girerek, sürücüyü durdurmaya çalıştı.

Olgun, “Arabayı önüme kırdı, kornaya bastım. Haksız olduğu halde özür dilemesi gerekirken sinirlenerek, ‘Ne var, yol benim yolum, sen kenardan git’ dedi. En sonunda sinirlenip aracından beyzbol sopası çıkardı. Kaskımı kafamdan çıkarmamıştım, bir yumruk salladı ve kaskın kenarına geldi. Kaskı çıkarmış olsaydım yumruk kafama gelecekti. Çevredeki vatandaşlar tuttu sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldı” dedi.