Motokuryenin ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğluna 6 yıla kadar hapis istemi

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, İstanbul'da motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olmuştu.
Mahmud hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, şüpheli Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında 30 Kasım'da meydana gelen kazada ağır yaralanan motokurye Yunus Emre Göçer, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Bilirkişi raporunda, araç sürücüsünün "asli kusurlu" olduğu tespiti yer almıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.
Öte yandan savcılık, kazaya ilişkin ilk kusur tespiti yaparak araç sürücüsü hakkında "kusursuzluk raporu" veren polisler ve sosyal medyada yer alan polis memurlarının Göçer'in eşini arayarak intihar ettiğini söylediği iddiasına ilişkin de resen soruşturma başlatmıştı.