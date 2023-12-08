Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu asli kusurlu çıktı

İstanbul Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu öne sürülen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazada adli trafik bilirkişisinin raporu çıktı. Savcılığa sunulan raporda, ölen Göçer'in kusuru bulunmazken Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kullandığı aracın asli kusurlu olduğu belirtildi.

DHA’nın haberine göre, Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarptı.

Serbest bırakıldı, yurt dışına çıkış yasağı konuldu

Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı. Göçer kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölümün ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Bilirkişi raporu

Olayın ardından bugün adli trafik bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, kazanın olduğu gün havanın açık olduğu, yerleşim yeri içi yolun düz ve yol yüzeyinin kuru olduğu belirtildi. Ayrıca, yolda kazaya etken olabilecek herhangi bir sorunun olmadığı ifade edildi.

İfadesi ortaya çıktı

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un ifadesine de yer verilen bilirkişi raporunda, Mohamud'un, ön tarafında seyir halinde bulunan ismini olay nedeni ile öğrendiği Yunus Emre Göçer'in kullandığı motosikletin bir anda hiç sinyal vermeden frene bastığı ve sağa dönüş yaptığı, bu sırada kaskının da bulunmadığını, motosikletin durması ve yolun kenarında bulunan kaldırıma doğru dönüş yaptığı esnada aracının frenine bastığını ancak duramayarak ve istemeyerek motosiklete çarpmak durumunda kaldığını, devamında motosiklet sürücüsünün savrulduğunu ve düştüğünü, bu esnada aracının hızının 50-55 km/h civarında olduğunu, kendisinin de yolun kenarında durarak şahsın yanına gittiğini belirttiği ifade edildi.

Asli kusurlu bulundu

Bilirkişi raporunda kamera görüntülerinin incelendiği vurgulanarak, motosikletin en sağ şeritte yavaşladığı, ancak aracın yavaşlamayarak motosiklete doğru yaklaştığı, motosikletin durma derecesinde en sağ banket boşluğuna ilerlerken aracın yavaşlamayıp arka sağ kısımdan çarptığı kaydedildi.

Motosikletin savrulduğu, aracın ise kameranın olduğu açıda tam duramadığı belirtildi. Raporda, kurye Yunus Emre Göçer'in kontrollü şekilde yavaşlayarak sağ tarafa geçiş yapması nedeniyle, kaza esnasında Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre herhangi bir ihlal ve kusurunun bulunmadığı belirtildi.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un ise önde giden aracı yeterli ve güvenli mesafeden izlemediği, araçlar arasında mesafe bırakmadığı gerekçesiyle asli kusurlu olduğu vurgulandı. Rapor, savcılığa sunuldu. Savcılıkça şüpheli Mohamud hakkında yeniden bir değerlendirme yapılacağı öğrenildi.