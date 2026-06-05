Mossad’ın İran planı: Hamas ve Hizbullah’tan ele geçirilen silahlar Kürt gruplara aktarılmış

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İsrail basınında yer alan bir haberde, Mossad’ın İran yönetimini devirmeye dönük plan kapsamında İran muhalifi Kürt grupları silahlandırdığı öne sürüldü. Habere göre söz konusu silahlar, İsrail’in Gazze’de Hamas’tan, Lübnan’da ise Hizbullah’tan ele geçirdiği silah ve mühimmatlardan oluşuyordu.

Ynet’te yayımlanan haberde, silah transferinin yalnızca Mossad tarafından değil, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın da dahil olduğu bir plan kapsamında gündeme geldiği ileri sürüldü. Habere göre amaç, İran’a karşı yürütülen savaşta Kürt grupları kara gücü olarak devreye sokmak ve Tahran yönetimi üzerindeki baskıyı artırmaktı.

İsrail’in bu yolla İran’ın bölgedeki müttefiklerinden ele geçirdiği silahları bu kez İran’a karşı kullanmayı hedeflediği savunuldu.

Planın Trump tarafından durdurulduğu öne sürüldü

Planın ABD Başkanı Donald Trump tarafından durdurulduğu belirtildi. Habere göre karar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trump üzerindeki baskısının ardından alındı.

Kalın’dan ‘bölgesel yangın’ uyarısı

Haberin aktardığına göre Türkiye tarafı, Kürt grupların İran’a karşı savaşa dahil edilmesinin bölgedeki çatışmayı daha da genişletebileceği uyarısında bulundu. MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın İstanbul’daki bir konferansta yaptığı konuşmada, savaşın Türkler, Kürtler, Araplar ve Farslar arasında uzun süreli bir karşı karşıya gelişe yol açabileceğini belirterek “bölgesel yangın” uyarısında bulunduğu aktarıldı.