ABD'nin duyurduğu 'ateşkes' başarısız oldu: İsrail saldırmaya, Hizbullah direnişe devam ediyor

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2 Mart'tan Lübnan'a yönelik saldırısını yeniden başlatan İsrail, bu süreçte binlerce kişiyi katletti ve işgalini genişletti.

Hizbullah'ın İsrail ordusuna karşı başlattığı direnişi engellemeye girişen Lübnan hükümeti ise soluğu ABD arabuluculuğunda yapılan müzakere masasında aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından dün dikkat çekici bir açıklama yapıldı. Hizbullah'ın direnişi tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla İsrail ile Lübnan'ın "geniş kapsamlı bir ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurdu.

Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyindeki işgal ve saldırılarının süreceğini açıkladı. Hizbullah ise müzakereleri "utanç verici" olarak nitelendirdi ve İsrail'in Lübnan topraklarından çekilene kadar savaşmaya devam edeceklerini açıklayarak ateşkesi reddetti.

"Ateşkes" girişimi başarısızla sonuçlandı.

Ateşkes kararı Güvenlik Kabinesi'nde oylamaya sunulmadı

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında ateşkes girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası İsrail Güvenlik Kabinesi'nde söz konusu ateşkes kararının oylamaya sunulmadığı bildirildi.

Ynet'in haberine göre, dün akşam İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığındaki güvenlik kabinesi toplantısında, bakanlar ABD arabuluculuğunda Lübnan ile ateşkes girişimine karşı çıktı.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın, İsrail'i Lübnan'dan çıkarana kadar savaşmaya devam edeceklerini belirterek ateşkesi reddetmesinin ardından Netanyahu, onaylanacak bir ateşkes anlaşması olmadığını söyledi.

Toplantıya katılanların aktardığına göre Netanyahu, "Şu an için bir anlaşma söz konusu değil. Hizbullah buna karşı çıkıyor, bu yüzden konuyu bir karara bağlamak üzere gündeme getirmiyorum. Eğer kabul ederlerse, onayınız için sunacağım" ifadelerini kullandı.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nde söz konusu ateşkes kararı oylamaya sunulmadı.

Aşırı sağcı bakanlar karşı çıktı: 'Trump seni seviyoruz ama Hizbullah'ı vurmalıyız'

Öte yandan toplantıda söz alan aşırı sağcı Enerji Bakanı Eli Cohen, İsrail'in Hizbullah'ın saldırılarına sert bir şekilde yanıt vermesi gerektiğini savundu.

Bir diğer aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Netanyahu’ya daha sert bir askeri yanıt için baskı yapması çağrısında bulundu.

Toplantıya katılanların aktardığına göre Ben-Gvir, Netanyahu’dan, ABD'ye gitmesini ve Başkan Donald Trump'ı kara harekatına ikna etmesini isteyerek, "(Netanyahu) Trump’a şunu söyle: 'Seni seviyoruz ama Hizbullah’ın Beyrut’un Dahiye Mahallesi'ndeki hassas noktalarını vurmalıyız. Bir gerilim yaşanacak olursa kara harekatı şarttır. Bizim askerlerimiz her şeyden daha önemli'" ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırıları sürüyor: Geceden bu yana dört kişi daha öldürüldü

Mutabakatın duyurulmasının hemen ardından İsrail, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde hava saldırıları düzenlemiş ve sadece dün 12 Lübnanlı bu saldırılarda hayatını kaybetmişti.

İsrail, 5 Haziran günün ilk saatlerinden itibaren de saldırılarını sürdürdü. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'a gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda 4 kişi daha yaşamını yitirdi, 14 kişi ise yaralandı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Duveyr beldesinde bir binayı bombaladı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Hedef alınan bina yerle bir oldu. Kentin Habbuş beldesini hedef alan İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Yukarı Nebatiye, Zibdin, Şukin, Cibşit ve Kefr Tebnit beldelerini de sabah saatlerinde bombaladı.

Ayrıca, Nebatiye'nin Deyr Zehrani beldesinde İsrail savaş uçakları 2 binayı hedef aldı.

Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde İsrail ordusunun hedefinde Burc Kalavay ve Deyr Kifa beldeleri vardı. Burc Kalavay'ı hedef alan İsrail saldırısında 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusunun kentin Cebel Amil Hastanesi çevresine düzenlediği saldırıda bir bankaya ait bina yıkılırken, 12 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Mercayun ilçesinde bina yıkımlarını da sürdürdü.

İsrail'den saldırıyı genişletme tehdidi

İsrail'in haydutluğu saldırılarla da sınırlı kalmadı.

ABD arabuluculuğundaki ateşkes girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası İsrail, Lübnan'da 6 belde için daha saldırı tehdidinde bulunarak, halktan evlerini terk etmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Aviçay Adrai, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sarafand, Tuffahta, el-Bebiliyye, Kakaiyyet Sanavbar, el-Mervaniyye ve Saksakiye beldelerini hedef alacağını bildirdi.

Adrai, bölgedeki Lübnanlılardan evlerini terk edip Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmeleri tehdidinde bulundu.

Hizbullah 20 saldırı düzenledi: Bir İsrail subayı öldürüldü

İsrail'in bu saldırganlığına karşı Hizbullah'ın direnişi de sürüyor.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada Lübnan'ı ve halkını savunmak amacıyla, İsrail'in ateşkesi ihlal etmesine, sivillere saldırmasına ve güneyindeki evleri ve köyleri yıkmasına yanıt verildiği aktarıldı.

İşgale karşı direnme ve onu püskürtme hakkına işaret edilerek, dün İsrail’e karşı 20 farklı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada çeşitli bölgelere düzenlenen saldırılarda, İsrail ordusuna ait araçların ve asker gruplarının hedef alındığı bildirildi. Saldırılarda İHA'lar, roketler, bombalar ve topçu mermilerinin kullanıldığı aktarıldı. Açıklamanın sonunda Hizbullah’ın Lübnan topraklarını ve halkını savunmakla yükümlü olduğu belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyindeki işgalde görev alan bir İsrail subayının, Hizbullah'ın tanksavar ateşi sonucunda öldüğünü duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ölen askerin zırhlı birlikler subayı Yüzbaşı Eitan Shmuel Lemberg olduğu kaydedildi.

İsrail'in İran'a yönelik savaş sırasında Lübnan'a saldırıları yoğunlaştırıp genişlettiği 2 Mart'tan bu yana ölen İsrail askeri sayısı en az 28'e yükseldi.

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