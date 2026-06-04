Lübnan ve İsrail 'ateşkes' için anlaştı: Saldırılar devam etti, Hizbullah savaşacağını açıkladı

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ABD ile birlikte İran’a yönelik geniş çaplı saldırılar başlatan İsrail, savaşın yarattığı kaosu fırsat bilerek 2 Mart'ta yeniden Lübnan'a saldırı başlattı. Ülkenin güneyini hedef alan İsrail, bu süreçte 3 bini aşkın kişiyi katletti, işgalini genişletti.

Hizbullah İsrail ordusuna karşı direnişe geçerken, Lübnan hükümeti ise çözümü direnişi engellemeye çalışmakta ve İsrail'le masaya oturmakta buldu.

2 Mart'tan bu yana İsrail ordusunun ilerleyişine karşı tek bir kurşun bile sıkmayan Lübnan hükümeti, ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen müzakerelerde istediğini elde etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan'ın "geniş kapsamlı bir ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurdu. Ancak bu mutabakatın şartları da var: Hizbullah'ın direnişi tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi...

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyindeki işgal ve saldırılarının süreceğini açıkladı, yerinden edilen Lübnanlıların ikinci bir duyuruya kadar evlerine dönmemesini istedi, duyurulan kapsamlı ateşkese rağmen Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde düzenlediği hava saldırılarında şimdiden altı kişiyi öldürdü.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, varılan "şartlı" ateşkesin "son fırsat" olduğunu savunurken, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da "Lübnan'ın çıkarlarını ön planda tutmayı reddedenler, bunun doğuracağı sonuçların sorumluluğunu tek başına üstlenir" iddiasında bulundu. Hizbullah ise müzakereleri "utanç verici" olarak nitelendirdi ve İsrail'in Lübnan topraklarından çekilene kadar savaşmaya devam edeceklerini açıklayarak ateşkesi reddetti.

ABD duyurdu: 'İsrail ve Lübnan ateşkes konusunda mutabakata vardı'

İsrail ve Lübnan'ın ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı bir ateşkes" konusunda mutabakata vardığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ateşkes, Hizbullah'ın saldırıları tamamen durdurmasına ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesine bağlıdır" denildi.

Tarafların ayrıca, ABD'nin yönlendirmesiyle, Lübnan ordusunun belirli bölgelerde tek yetkili güç olarak kontrolü devralacağı "pilot bölgelerin" hızla oluşturulması konusunda anlaştığı kaydedildi.

Bu adımların kapsamlı bir barış ve güvenlik anlaşmasına zemin hazırlayacağı belirtilen açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki ilişkinin yalnızca iki ülkenin egemen hükümetleri tarafından belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, tarafların kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla 22 Haziran haftasında siyasi ve güvenlik müzakerelerine yeniden başlamayı kabul ettiği ve ABD'nin de geçiş sürecinde taraflar arasındaki iletişimi kolaylaştırmayı sürdüreceği kaydedildi.

İsrail duyurdu: İşgal sürecek

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD'de gerçekleştirilen 4’üncü tur müzakereler sonrası duyurulan şartlı kapsamlı ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyindeki işgal ve saldırılarının süreceğini açıkladı.

Savunma Bakanı Katz, duyurulan ateşkes metninin Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesinin yanı sıra İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgalinin sürdürmesini ve "hareket özgürlüğünü" kapsadığını iddia etti.

Washington arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin Lübnan’ın güneyinde yürüttükleri işgal ve saldırıların bir sonucu olduğunu ileri süren Katz, "Bu gerçeklik, Lübnan devleti ile bir barış anlaşmasına yol açabilir" ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Gvir: Ateşkes büyük bir hata

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, varılan ateşkese tepki göstererek bunun "büyük bir hata" olduğunu öne sürdü.

Ben Gvir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın Litani Nehri'nin güneyindeki bölgeyi terk etmediğini ve Lübnan ordusunun Hizbullah unsurlarını söz konusu bölgeden çıkarmaya gücünün olmadığını savundu.

“Lübnan’ın, Hizbullah’ın ortağı olduğunu” ileri süren Ben Gvir, "(Ateşkesle) Pratikte Hizbullah sadece daha da güçlenecek ve İsrail onu yenmek yerine varlığını kabullenmiş oluyor" ifadesini kullandı.

Ben Gvir, "ABD Başkanı'na bile 'hayır' demeniz gereken anlar vardır. Bunu yapmadığımızda, Hizbullah ile bir sonraki karşılaşmamızda o daha güçlü ve daha tehlikeli olacak" yorumunu yaptı.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile varılan ateşkesi kınayarak bunun "büyük bir hata" olduğunu savunan İsrailli aşırı sağcı Bakan, ateşkes konusunda kabine toplantısı yapılması ve oylamaya gidilmesi gerektiğini kaydetti.

İsrail'den çağrı: Yerinden edilen Lübnanlıların evlerine dönmemelerini istedi

İsrail ordusu, şartlı ateşkes anlaşmasının duyurulmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, bölge halkına evlerine dönmemeleri uyarısında bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Aviçay Adrai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyindeki saldırıların sürdüğünü ifade etti.

Adrai, İsrail ordusunun güneyde Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği tesis ve altyapıları hedef almaya devam ettiğini öne sürdü.

Daha önceki saldırılar nedeniyle yerinden edilen bölge sakinlerine uyarıda bulunan Adrai, ikinci bir duyuruya kadar Zehrani Nehri'nin güneyine geçmemeleri çağrısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Son fırsat

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD arabuluculuğunda İsrail ile varılan "şartlı" ateşkesin "son fırsat" olduğunu bildirdi.

Lübnan basınındaki haberlere göre, gazetecilere açıklamalarda bulunan Avn, Lübnan heyeti başkanı eski Büyükelçi ve Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Simon Karam'ın, İsrail'in uzlaşmaz tavrı olarak tanımladığı durum nedeniyle bir noktada müzakerelere katılımı askıya aldığını ve bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun görüşmelerin yeniden başlaması için devreye girdiğini söyledi.

İsrail ile varılan "şartlı" ateşkesin "son fırsat" olduğunu söyleyen Avn, aksi takdirde her iki tarafın da kendi sorumluluklarına katlanacağı uyarısında bulundu.

Avn, tüm tarafların onay vermesi ve gerekli garantilerin sunulmasının ardından ateşkesin 24 saat içinde uygulanmaya başlayabileceğini de sözlerine ekledi.

Hizbullah ateşkesi tanımayacak: 'İsrail'i Lübnan'dan çıkarana kadar savaşmaya devam edececeğiz'

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan ile İsrail arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan müzakereleri "utanç verici" olarak nitelendirerek İsrail, Lübnan topraklarından çekilene kadar savaşmaya devam edeceklerini söyledi ve ateşkesi reddetti.

Kasım yayımladığı mesajda, Lübnan ile İsrail arasında yürütülen görüşmelere ve "şartlı" ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'de gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerle ilgili Kasım, "Lübnan adına yürütülen anlamsız, aşağılayıcı ve utanç verici doğrudan müzakerelerin sonucu, Lübnan halkının geniş kesimleri tarafından bütünüyle ve kesin olarak reddedilmektedir" ifadelerini kullandı.

Silahların sadece devlet tekelinde toplanması talebine karşı çıkan Kasım, bunun İsrail'in savaşta elde edemediği hedeflere siyasi yollarla ulaşması anlamına geleceğini savundu.

Lübnan ile İsrail arasında varılan "şartlı ateşkes" anlaşmasına ilişkin Kasım, İsrail'in saldırılarının sürdüğü bir ortamda Hizbullah'ın ateşkese uyması ve güçlerini güneyden çekmesinin "teslimiyet ve yenilgi" anlamına geleceğini belirterek, bunun "imkansız olduğunu" söyledi.

Kasım, "Hiç kimseye saldırılara karşı direniş göstermeyeceğimiz ve saldırılara yanıt vermeyeceğimiz yönünde bir taahhütte bulunmadık" diyerek, İsrail saldırılarının sürmesi halinde tüm imkanlarla karşılık vereceklerini ifade etti.

"Köylerimiz güvenli olmadığı, bombalandığı ve yıkıldığı, halkımız öldürüldüğü sürece İsrail'deki yerleşim birimleri de güvenli olmayacaktır" diyen Kasım, İsrail'i Lübnan'dan çıkarana kadar savaşmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kasım, anlaşma için taleplerini; "İsrail'in hava, kara ve denizden gerçekleştirdiği tüm saldırıları durdurması, topraklarından çekilmesi, Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyine konuşlanması, esirlerin serbest bırakılması, yerinden edilenlerin köylerine dönmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması" şeklinde sıraladı.

Hizbullah'ın varlığı ile İsrail'in saldırıları ve işgalinin sona erdirilmesi arasında herhangi bir bağlantı kurulmasını kabul etmediklerini vurgulayan Kasım, Lübnan yönetimine doğrudan müzakerelerden vazgeçme çağrısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları: İsrail'i yok etmek Müslümanlar için ulaşılabilir bir hedeftir

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ülke dışındaki askeri istihbari operasyonlarından sorumlu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kaani, İsrail ve Lübnan arasında ABD'nin aracılığında varılan "ateşkes" anlaşmasının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Lübnan'da İsrail'e karşı mücadele eden Hizbullah'ı desteklemeyi görev olarak kabul ettiklerine vurgu yapan Kaani şöyle devam etti:

"İsrail'i yok etmek Müslümanlar için ulaşılabilir bir hedeftir. Direnişin temel talebi, gaspçı rejimin (İsrail) 40 Günlük Savaş (ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş) başlamadan önceki noktaya geri çekilmesidir."

İsrail askerleri çekildi, Lübnan ordusu Dibbin beldesine konuşlandı

Lübnan ordusu, son günlerde İsrail askerlerinin yoğun saldırılar gerçekleştirdikten sonra çekildiği güneydeki Dibbin beldesine girdiğini bildirdi.

Lübnan ordusunun açıklamasına göre, İsrail’in Dibbin bölgesinden çekilmesiyle eş zamanlı olarak Lübnan ordusuna bağlı askeri birlikler, Lübnan ile İsrail arasında Kasım 2024'te varılan ateşkes kapsamında kurulan Ateşkesi Denetleme Komitesi (Mekanizma) ile yapılan koordinasyon ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile işbirliği çerçevesinde kademeli olarak bölgeye konuşlandı.

Lübnan askeri birlikleri, patlamamış mühimmatın temizlenmesi amacıyla bölgede mühendislik taraması yürütüyor.

Orduya ait iş makineleri, yol üzerindeki toprak ve moloz yığınlarını kaldırarak yolu açma çalışmalarına başladı. İsrail askerlerinin yerleştirdiği toprak setleri Dibbin yolundan kaldırarak Mercayun-Dibbin-İbl es-Saki yolunu yeniden ulaşıma açıldığı kaydedildi.

Lübnan ordusu, vatandaşlara bölgeye yaklaşmamaları ve konuşlanma süreci tamamlanıncaya kadar askeri birliklerin talimatlarına uymaları çağrısında bulundu.

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor: Altı kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, duyurulan kapsamlı ateşkese rağmen Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Suhmur beldesine düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İsrail uçakları ayrıca ülkenin güneyindeki Bint Cubeyl ilçesine bağlı Haddasa, Tebnin ve Harin beldelerini hedef aldı.

Tebnin'deki saldırılarda yaralıların olduğu belirtildi.

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı da güneydeki Sur kentine bağlı Marub beldesinde bir motosikleti hedef aldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sur kentine bağlı Kana, Reşknaniye, Mansuri, Haruf ve Maareke beldelerine de hava saldırıları düzenlendi.

İsrail ordusu ayrıca güneydeki Beraşit ve Sarife beldelerine hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları ayrıca Nebatiye vilayetine bağlı Mivedon, Aba, Kefer Coz, Adşit, Kefre, Doğu Zavtar, Batı Zavtar, Deyr ez-Zehrani, Şevkin ve Haris beldelerini hava saldırılarıyla hedef aldı.

Düveyr beldesinde de bir araca İHA saldırısı düzenlendi.

Lübnan: Ateşkesin uygulanmasındaki her gecikmenin bedelini güney sakinleri ödüyor

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, hükümet toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, İsrail ile yürütülen doğrudan müzakere ve ateşkes sürecini değerlendirdi.

Müzakerenin tek seçenek olmadığını ancak en iyi seçenek olduğunu iddia eden Selam, Lübnan heyetinin müzakerelerde İsrail'in katı tutumuyla karşılaştığını ancak taleplerinin başından beri değişmediğini söyledi.

Selam, müzakerelerde İsrail ordusunun Lübnan topraklarından çekilmesini, yerinden edilenlerin güvenli ve onurlu şekilde evlerine dönmesini talep ettiğini kaydetti.

Litani Nehri'nin güneyinin silahlı kişilerden ve silahlardan arındırılması konusunun dışarıdan dayatılmış bir şart olmadığını belirten Selam, bunun Lübnan'ın 2006 yılında kabul ettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı kapsamında üstlendiği bir yükümlülük olduğunu öne sürdü.

Lübnan topraklarının tamamında silahın yalnızca devletin elinde bulunması gerektiğini söyleyen Selam, bunun hem Taif Anlaşması'nda hem hükümet programında yer aldığını hatırlattı.

İsrail ile varılan şartlı ateşkes konusunda ise Selam, anlaşma gereği Lübnan ordusunun güneyde belirlenecek pilot bölgelerde konuşlandırılacağını ancak bunun İsrail'in tamamen çekilmesi hedefinden vazgeçmek anlamına gelmediğini aksine bu hedefe ulaşmayı kolaylaştıracağını söyledi.

Ateşkes anlaşmasının uygulanmasındaki her gecikmenin bedelini ülkenin güneyi ve bölge halkının ödediğini söyleyen Selam, "Lübnan'ın çıkarlarını ön planda tutmayı reddedenler, bunun doğuracağı sonuçların sorumluluğunu tek başına üstlenir" dedi.

İran: İsrail, Lübnan topraklarından çekilmeden bölgede barış olmayacak

Varıldığı duyurulan ateşkese rağmen saldırıların sürmesi üzerine İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından bir açıklama daha yapıldı.

Açıklamada, uluslararası kurumların, ülkelerin ve dünya halklarının karşı çıkmasının Tel Aviv yöneticileri üzerinde hiçbir etki yaratmadığı, ABD’nin müdahalelerinin de İsrail’in işlediği suç ve soykırımlarda artıştan başka bir sonuç vermediği belirtildi.

ABD ve Avrupa ülkelerinin desteğine rağmen İsrail’in bölge halkının gönlünü kazanamadığı ve viran edilmiş topraklara hükmettiği aktarılan açıklamada, İsrail’in her gün Filistinli ve Lübnanlıların evlerini yıktığı vurgulandı.

Açıklamada, "Lübnan halkı, gaspçı rejimin savaşta başaramadığını, çocuk katili Amerikan rejimi tarafından dayatılmış bir sözleşmenin desteğiyle başarmasına izin vermeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

İran’ın ateşkesi kabul etmesinin Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde ateşkes sağlanmasına bağlı olduğu aktarılan açıklamada, "Düşman, Lübnan halkına yönelik saldırılarını derhal durdurmalı, işgal altındaki Lübnan topraklarını boşaltarak uluslararası sınırlara çekilmeli ve Lübnan'ın toprak bütünlüğünü tanımalıdır” ifadelerine yer verildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in işgal altındaki Lübnan topraklarından çekilmeden bölgede barış sağlanamayacağını vurguladı.