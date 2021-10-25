Moskova'dan Almanya'ya 'nükleer caydırıcılık' açıklamalarının ardından nota

Rusya Savunma Bakanlığı Moskova'daki Alman askeri ataşesine nota verdiklerini belirtti.

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Rusya Savunma Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Moskova'daki Alman askeri ataşesine, ülkenin savunma bakanının ifadeleri üzerine bir nota verildiğini açıkladı.

21 Ekim'de Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, canlı yayında NATO'nun "Rusya'yı caydırmak için" Baltık ve Karadeniz'e nükleer silahlar da dahil olmak üzere askeri yığınak yapması gerektiğini söylemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'na çağrılan Almanya'nın Askeri Ateşesi'ne Kramp-Karrenbauer'in açıklamalarının Avrupa'da gerginliğe yol açtığının söylendiği bildirildi.

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