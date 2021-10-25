Moskova'dan Almanya'ya 'nükleer caydırıcılık' açıklamalarının ardından nota

Rusya Savunma Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Moskova'daki Alman askeri ataşesine, ülkenin savunma bakanının ifadeleri üzerine bir nota verildiğini açıkladı.

21 Ekim'de Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, canlı yayında NATO'nun "Rusya'yı caydırmak için" Baltık ve Karadeniz'e nükleer silahlar da dahil olmak üzere askeri yığınak yapması gerektiğini söylemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'na çağrılan Almanya'nın Askeri Ateşesi'ne Kramp-Karrenbauer'in açıklamalarının Avrupa'da gerginliğe yol açtığının söylendiği bildirildi.