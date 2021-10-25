Almanya Savunma Bakanı'nın Rusya'ya karşı tehditlerine koalisyon ortağından tepki

Almanya'da hükümet ortağı olan Sosyal Demokrat Parti (SDP) meclis grubu başkanı Rolf Mützenich, ülkenin Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'i kışkırtıcı yorumlar yapmakla suçladı. Kramp-Karrenbauer, NATO'nun Rusya'yı nükleer güçleriyle tehdit etmesi gerektiğini savunurken SDP'li siyasetçi bunun Moskova'yla NATO arasındaki kötüleşen uluslararası ilişkilerin alevlerini körükleyeceğini ifade etti.

Mevcut CDU/CSU iktidarının koalisyon ortağı olan SDP'den Mützenich, hükümeti NATO'ya Moskova'yı "yüzsüzce tehdit etmesini söylemekle" suçlarken açıklamaları dikkatsiz ve kışkırtıcı olarak nitelendirdi.

SDP'li lider, "Savunma Bakanı'nın Rusya'yla bir çatışma durumunda nükleer silah kullanımına ilişkin son beyanları sorumsuzdur" dedi ve ekledi:

"Bayan Kramp-Karrenbauer'in yorumları, Rus tarafından gelen eşit derecede temelsiz tehditlerden farklı değildir."

Kramp-Karrenbauer, bu hafta başlarında Almanya menşeli radyo kanalı Deutschlandfunk'a verdiği demeçte, NATO'nun "Rus tehdidi" olarak adlandırdığı şeyden korumak için Letonya, Litvanya, Estonya ve Karadeniz hava sahasına nükleer silah yerleştirme fikrini savundu.

Cumartesi günü, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ysa cevap olarak, "Alman savunma bakanı geçmişte bu tür hareketlerin Almanya ve Avrupa için nasıl sonuçlandığını iyi bilmelidir. Avrupa'da ancak Rusya'nın çıkarları ihlal edilmeden ortak güvenlik olabilir. Ancak bu konuda adil bir diyaloga hazırlıksız olan NATO'dur" dedi.