Moskova’daki Afganistan konulu toplantının sonunda ortak bildiri kabul edilecek

Sputnik'in haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, “Toplantıya bölgenin 10 ülkesinden temsilcilerin yanı sıra Afganistan’ı temsilen Taliban’dan üst düzey bir heyetin katılması bekleniyor” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un konuşma yapacağı toplantının sonunda ortak bildiri kabul edilecek.

Afganistan’daki askeri-siyasi durumun gelişimi ve kapsayıcı bir hükümet kurulmasına ilişkin beklentiler görüşmenin gündeminde olacak.

Ülkede insani bir krizin yaşanmasının önlenmesi için uluslararası toplumun güçlerinin birleştirilmesi ile ilgili konular da masaya yatırılacak.