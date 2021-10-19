Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye'deki varlığımız diplomasinin önünü açtı

Çavuşoğlu çevrim içi düzenlenen TRT World Forum'a, görüntülü mesajla katıldı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Somali'den Afganistan'a kadar çözümün bir parçası olduğunun altını çizerken sert gücün ise yalnızca tüm seçenekler tükendiğinde, diyalog ve diplomasiyi başlatmak için kullanıldığını söyledi.

Türkiye'nin donmuş ihtilafları çözmek, gerilimi azaltmak ve ulusal çıkarları korumak için bu yönteme başvurduğunu öne süren Çavuşoğlu, "Suriye ve Libya'daki varlığımız, sahada istikrarı sağlamış, düzensiz göçü ve terörü önlemiş ve diplomasinin önünü açmıştır." ifadelerini kullandı.