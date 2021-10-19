Daron Acemoğlu: Diktatörlükler hiçbir zaman kendi başlarına gitmiyorlar

Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısında bir konuşma yaptı.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, demokrasilerin ülkelerin ekonomik anlamda büyümesine çok pozitif bir etkide bulunduğunu öne süren Acemoğlu, şunları söyledi:

"Diktatörlükler hiçbir zaman kendi başlarına gitmiyorlar. Ekonomik krizler içinde… Ekonomik krizler çoğu zaman demokrasiye yol açıyorlar. Ve buna rağmen, bu zorluklara rağmen demokrasiler bu katkılarda bulunuyorlar."

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden ekonomist Acemoğlu, geçen ağustos ayında hem CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu hem de Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etmişti.

Acemoğlu'nun Deva Partisi'ne katılacağı da ileri sürülmüştü.