Moskova’da 'terörle mücadele rejimi' ilan edildi

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkent sakinlerine duyurusunda, “Değerli başkentliler, Moskova’da terörle mücadele rejimi ilan edilmiştir. Güç bir durum içerisindeyiz” dedi.

Sputnik'teki habere göre, Moskova Belediye Başkanı, bazı yerlerde yolların trafiğe kapatılabileceğini de söyledi ve bu nedenle başkent sakinlerinden ‘sokağa gerekmedikçe sokağa çıkmamalarını’ istedi.

Terörle mücadele rejimi, yollarda ve kamuya açık alanlarda kontrollerin sıkılaştırılmasını içeren bir uygulama.

Bunun yanında Sobyanin, ‘tehlikenin minimuma indirilmesi adına’ Pazartesi günü Moskova’da tatil günü ilan ettiğini söyledi. Sadece hükümet birimleri ile 7/24 çalışma gerektiren işletmeler ve savunma-sanayiyle ilgili tesislerde Pazartesi olağan çalışmaların süreceğini ekledi.