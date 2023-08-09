Moskova yakınlarındaki fabrikada patlama: 1 ölü, 50'nin üzerinde yaralı

Rusya’da, Moskova Bölgesi'nde optik ürün üretimi yapılan fabrikada yaşanan patlama nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 50'den fazla kişi yaralandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Moskova Bölgesi'ndeki Sergiyev Posad şehrinde faaliyet gösteren Zagorski Optik-Mekanik Fabrikası’nda patlama meydana geldiği belirtildi.

RIA Novosti'nin haberine göre Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov yaptığı açıklamada patlamanın ardından hastanelere başvuranların sayısının 56 olduğunu, 26 kişinin taburcu edildiğini, 6'sı yoğun bakımda olmak üzere 30 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

RT'nin aktardığına göre Sergiyev Posad'daki hastaneden yapılan açıklamada yaralılardan birinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Öte yandan Vali Vorobyov patlamaya insansız hava aracıyla yapılan saldırının yol açtığı iddialarının doğrulanmadığını belirtti.

Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.