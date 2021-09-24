'Moskova ve Kabil, Taliban delegasyonunun olası ziyaretini görüşüyor'

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak Sputnik'e verdiği demeçte, Moskova ve Kabil'in Taliban Hükümeti'nden bir delegasyonun ziyaret olasılığını görüştüklerini ancak ayrıntıları tartışmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Sputnik International'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri yetkilisi, "Bu müzakere ediliyor, ancak ayrıntıları tartışmak için henüz çok erken" dedi.

Afganistan'ın Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı ve Taliban'ın fiili sözcüsü Zabihullah Mücahid'de, Sputnik'e verdiği demeçte Taliban hükümetinin Moskova'yı ziyaret etmek istediğini söyledi.