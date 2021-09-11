Moskova: ABD'nin seçimlerimize müdahale ettiğine dair elimizde kanıt var

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın ABD'nin Rusya'nın içişlerine ve seçim süreçlerine müdahale etme çabalarıyla ilgili belgesel kanıtları olduğunu ve bu kanıtları ABD'li yetkililere sunduğunu söyledi.

Cumartesi günü Rus basınına açıklamalarda bulunan Zaharova, "ABD topraklarında bulunan ve Amerikan internet tekelleri tarafından sahip olunan ve yönetilen internet platformlarının iç süreçlerimizde - siyasi süreçler, seçim süreçleri, seçimler- açık, müdahale eylemleri olduğunu gösteren belirli belgeler bulundu." dedi.

Zaharova, ABD tarafının henüz suçlamalara yorum yapmadığını veya tepki göstermediğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Rusya'nın yaklaşmakta olan parlamento seçimlerine müdahale etme iddiaları üzerine Cuma günü ABD Büyükelçisi John Sullivan'ı çağırdı.

ABD tarafı, Sullivan'ın Başkan Joe Biden'in ikili ilişkileri istikrara kavuşturma yaklaşımını görüşmek üzere Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile bir araya geldiğini iddia ederek Rus yetkililerle yaptığı görüşmeye ilişkin farklı bir iddia ortaya attı.