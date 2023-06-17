Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunda bir güncelleme olmadığı belirtildi.
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Can Kuyumcuoğlu
Haber Merkezi
Moody’s Türkiye'nin kredi notuna ilişkin kararını açıkladı
Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu.
Haber Merkezi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunda bir güncelleme olmadığı belirtildi.
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.