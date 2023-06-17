Moody’s Türkiye'nin kredi notuna ilişkin kararını açıkladı

Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu.

Haber Merkezi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunda bir güncelleme olmadığı belirtildi.