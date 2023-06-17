Milliyet gazetesi kapanıyor: Hürriyet ve Posta gazetesine ilişkin de yeni karar...

Demirören Medya’ya bağlı Milliyet Gazetesi’nin basılı yayına bu ay sonu son vereceği, Hürriyet ve Posta da ise daralmaya gidileceği belirtildi.

Haber Merkezi

Demirören Medya artık büyük oranda dijital yayına geçiyor.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, Milliyet Gazetesi’nin kağıt baskısı bu ay sonu kapatılıyor.

Hürriyet gazetesi ve Posta gazetesiiçin de daraltma kararı alındığı iddia edildi.

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