Demirören Medya artık büyük oranda dijital yayına geçiyor.
Yeniçağ'da yer alan habere göre, Milliyet Gazetesi’nin kağıt baskısı bu ay sonu kapatılıyor.
Hürriyet gazetesi ve Posta gazetesiiçin de daraltma kararı alındığı iddia edildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Can Kuyumcuoğlu
Haber Merkezi
Milliyet gazetesi kapanıyor: Hürriyet ve Posta gazetesine ilişkin de yeni karar...
Demirören Medya’ya bağlı Milliyet Gazetesi’nin basılı yayına bu ay sonu son vereceği, Hürriyet ve Posta da ise daralmaya gidileceği belirtildi.
Haber Merkezi
Demirören Medya artık büyük oranda dijital yayına geçiyor.
Yeniçağ'da yer alan habere göre, Milliyet Gazetesi’nin kağıt baskısı bu ay sonu kapatılıyor.
Hürriyet gazetesi ve Posta gazetesiiçin de daraltma kararı alındığı iddia edildi.