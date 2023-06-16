Cem Uzan aktif siyaseti bıraktığını açıkladı, Erdoğan'a destek çağrısı yaptı

Cem Uzan, YouTube'da yayınlanan programda aktif siyaseti bıraktığını söyledi. Uzan'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek çağrısı yapması da dikkat çekti.

Uzan "Ben şahsen kendim artık aktif siyaseti bırakıyorum. Türkiye'nin konuları gündeme geldiği zaman fikrimi öğrenmek isteyenlere her zaman fikrimi paylaşırım. Her zaman destek olurum" dedi.

'Sayın Cumhurbaşkanı'na her konuda destek olunması gerekir'

Uzan, "Türkiye'nin önünde bir 5 sene Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı vardır, AK Parti'nin iktidarı vardır. Türkiye'nin birleşmesi, kenetlenmesi gerekir ve Sayın Cumhurbaşkanı'na da her konuda destek olunması gerekir. Türkiye için destek olunması gerekir. Yeni bir anayasa için başta destek olunması gerekir. Onun haricinde de ekonomik konular olsun, başka konular olsun... Muhalefet şu olmamalı; ne olursa olsun her şeye karşıyım olmamalı. Eleştiri olabilir, aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz her konuda. Ama yapıcı eleştirilerle siyaseti yapmak gerekir" ifadelerini kullandı.

'Genç Parti de kendi yoluna gidecektir'

Genç Parti ile ilgili olarak ise Uzan şunları söyledi:

"Ben artık siyaset şapkasını çıkardım, bıraktım. Benim için sadece bir sade vatandaş olarak fikrimi soranlara fikrimi şey yaparım. Genç Parti de kendi yoluna gidecektir. Oradaki arkadaşlar da partiyi doğru gördükleri şekilde ayakta tutacaklardır."