Moody's: Faiz yüzde 25-30 seviyesine çıkarılacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına ilişkin tahminini açıkladı.

Moody’s yayımladığı raporda politika faizini hızla vadeye bağlı olarak yüzde 25-30 seviyesinde olan TL mevduat faizlerine yaklaştırmasını beklediklerine yer verirken ilave faiz artışlarına ihtiyaç duyulacağı değerlendirmesinde bulundu.

Kurum başta bankacılık sektörünün kârlılığı üzerinde etkisi olanlar olmak üzere önlemlerin büyük bölümünün kademeli olarak kaldırılmasının beklendiğini söyledi.