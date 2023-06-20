Bloomberg: Bakan Şimşek patronlara 'kademeli normalleşme' mesajı verdi

Geçen hafta patronlar kulübü TÜSİAD ve banka yöneticileriyle görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantılarda 'geleneksel politikalara kademeli geçiş' mesajı verdi.

Bloomberg'teki habere göre Şimşek, sermaye temsilcilerine atılacak adımların istenmeyen olumsuz etkilerinden kaçınmak için bunların yavaş bir şekilde gerçekleştirileceğini söyledi.

Konuya yakın bir kaynağın aktardığına göre Bakan Şimşek, geleneksel politikalara kademeli geçiş yapılacağını açıkladı.

Haberde, yeni bakanlarla beraber Türkiye'nin ekonomi ve dış politikada 'normalleşmeye' gitmesinin beklendiği yazıldı.

Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini devralırken "Türkiye'nin rasyonel zemine dönmekten başka çaresi yok" demiş ve "uluslararası normlar" vurgusu yapmıştı.