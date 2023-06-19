Patronlardan ekonomi yönetimine: Faiz söylemini değiştirin, yetki çatışmasını ortadan kaldırın

İlk açıklamasında ‘rasyonelliğe dönüş’ mesajı veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen hafta aralarında TÜSİAD'ın da bulunduğu sermaye temsilcileri ile görüşmüştü.

Ekonomi gazetesinde yer alan kulis haberine göre toplantılarda Şimşek'ten mevcut para politikasının terk edilmesi yanında ‘faizlerin hiç artırılmayacağı’ söyleminin de değiştirilmesi talep edildi.

Sermaye temsilcileri inandırıcılığını yitiren yüzde 5’lik enflasyon hedefinin revize edilmesiyle genel ve bölgesel teşviklerden ziyade ürün bazında seçici teşviklere de ağırlık verilmesini önerdi.

Yeni ekonomi yönetimine sunulan öneriler arasında uygun faiz koşullarında finansman talepleri de yer aldı.

Kur korumalı mevduat uygulamasının 2024 sonuna kadar devam etmesini isteyen patronlar uygulamadan çıkış için turizm gelirlerinin döviz arzını belli oranda rahatlattığı yaz aylarının tercih edilebileceği ve kademeli bir çıkış kurgulanabileceğini belirtti.

Ayrıca Merkez Bankası ile eski Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun atandığı BDDK arasında yetki çatışmasının ortadan kaldırılması uyarısında bulunuldu.