Moody’s: Erken faiz indirimi dezenflasyon sürecini zedeler

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s "gelişen piyasa merkez bankaları"na ilişkin değerlendirmesinde Türkiye’de merkez bankasının yükselen enflasyon ve bozulan enflasyon beklentilerine rağmen faiz oranını değiştirmeyerek %19’da bıraktığı kaydedildi.

Moody’s, “Zayıf TL, güçlü emtia fiyatları, arz tarafı sıkışıklıkları ile halen artmakta olan iç talep fiyat baskılarını artırıyor ve enflasyon görünümündeki belirsizlikleri artırıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de faizin reel bazda pozitif olduğunun altını çizen kuruluş, “Ancak artan enflasyon ortamında para politikası tüketici enflasyonunda kararlı bir geri çekilmeye yetecek kadar sıkı değil” yorumu yaptı.