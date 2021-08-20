Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Yüzde 8'in üzerinde büyüme bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Kocaeli iş dünyası" buluşmasında yaptığı açıklamalarda 2021 yılında yüzde 8'in üzerinde büyüme beklediklerini söyledi ve "Yılın son çeyreğinde enflasyon eğiliminin belirgin bir düşüş sürecine girmesini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Elvan şöyle konuştu:

"2021’in ikinci çeyreğinde üretim ihracat ve baz etkisinin katkısıyla yüzde 20 üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Öncü göstergeler ekonomide büyüme ve yatırım eğiliminin üçüncü çeyrekte de sürdüğünü gösteriyor. 2021 yılı için yüzde 8’in üzerinde bir büyüme bekliyoruz.

Yılın son çeyreğinde enflasyon eğiliminin belirgin bir düşüş sürecine girmesini öngörüyoruz. Temmuz ayında bütçe açığında nispi yükseliş oldu. Ancak bu dönemsel bir artış. Yurt içinde döviz cinsi borçlanmayı kademeli düşürmeye başladık. Yuer içinde borçlanmanın vadesini 34 aydan 52 aya yükselttik. Bu önlemlerde faiz yükünü azaltarak bütçede alan oluşturmak, bu alanı da ihtiyaç duyulan yerlerde kullanmak istiyoruz."