'Montaj' polemiğine Ali Babacan da dahil oldu: 'FETÖ’den öğrendikleri metotları uyguluyorlar'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitinglerinde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun reklam filmine montajla PKK'li isimleri ekleyerek Millet İttifakı’nın kampanya filmi gibi göstermesini değerlendirdi.

KRT TV’de konuşan Babacan, iktidarı 'yalan siyaseti' yapmakla suçlayarak, “Video kesip biçmeler, algı operasyonları… Bunların tamamı FETÖ tekniğidir. 28 Şubat zihniyetinin tekniğidir. FETÖ’den de metot öğrendiler, 28 Şubatçılardan da metot öğrendiler. O metotları yalan siyasetinde hoyratça kullanıyorlar” dedi.

Sinan Oğan’ın cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda Erdoğan’a destek vermesini de yorumlayan Ali Babacan, Oğan’ın söylemlerinin kendisiyle çeliştiğini belirtti:

“Sinan Oğan’ın daha önce söyledikleriyle bugün durduğu nokta arasında biri sürü çelişkiler yumağı var. Başkanlık sistemiyle ilgili ‘Bu yanlıştır’ diye ifadesi var, şimdi Sayın Erdoğan’ın yanında ve başkanlık sisteminin yanında. HÜDA PAR’la ilgili çok ileri ifadeleri var. Şimdi HÜDA PAR’la yan yana olma kararı aldı. Karar kendisinin. Bir kişi oradan oraya geçti diye milyonlarca insanın yön değiştirmesi çok kolay olmayabilir.”

'Kim destek verirse memnuniyet duyarız'

Geçen hafta altı genel başkan olarak yaptıkları toplantıda Sinan Oğan ve Ümit Özdağ ile konuların değerlendirildiğini ifade eden Babacan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın vereceği muhtemel desteği ise olumlu bulduğunu söyledi:

“Bizim duruşumuz net; altı partinin ortak mutabakat metni var. Burada göç politikaları da var, onun çok daha ötesinde şeyler var. Millet İttifakı’nın ortak duruşuna kim destek verirse memnuniyet duyarız.”