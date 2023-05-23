'Montaj değil gerçek' diyerek pazarda 5 liraya 5 tane erik alan yurttaşı paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken bir video paylaştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderme yaparak "Montaj değil gerçek!" ifadesiyle paylaşılan videoda, "5 liraya 5 tane erik" denildi. İmamoğlu, videoda "Montaj değil gerçek" diyerek AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermede bulundu.

Videoda yurttaş aldığı eriği göstererek "5 lira bu. Çünkü canım çekti" ifadelerini kullanıyor. İmamoğlu ise "Tane ile erik" yanıtını veriyor. Videoda yurttaşın ağladığı görülüyor. Videoda ayrıca İstanbul'daki mitingine de yer verildi. İmamoğlu, "Pazarda bugün bir teyzem ne dedi biliyor musunuz? 80 yaşındaki emekli teyzem, omuzuma sarıldı ve ağladı. İçimi yaktı. Bir avuç erik, 'Yavrum canım çekti ne yapayım' dedi. 5 liraya 5 tane erik aldı. Bunları anlat, bunları konuş! Bunlara çözüm bul, bulamıyorsun!" dedi.