Mola’ya destek veren 16 ünlüye Musa Orhan’ın avukatından suç duyurusu

Oyuncu Ezgi Mola hakkında, geçen yıl Batman’da İpek Er’e tecavüz edip intihara sürüklediği suçlamasıyla yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Ankara 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak Mola’nın 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

Oyuncu Ezgi Mola 20 Ağustos 2020’de sosyal medya hesabından “Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin” paylaşımında bulunmuştu. DHA’da yer alan habere göre, Musa Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola’nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Mola hakkında “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” ve “hakaret” suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Mola hakkında dava açıldı.

Mola’ya destek veren isimlere suç duyurusu

Musa Orhan’ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş, Mola’ya destek olmak için hakaret içerikli paylaşımlar yaptıklarını öne sürdüğü 16 ünlü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Bu kişiler arasında Hazal Kaya, Atilla Taş, Mahsun Kırmızıgül, Sarp Akkaya, Tan Taşçı ve Selçuk Balcı da var.

Ezgi Mola’ya dava açılmasının ve hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenmesinin ardından sosyal medyada ‘#EzgiMolaYalnızDeğildir’ etiketiyle başlatılan kampanyada Mola’ya destek mesajları yağdı. Aralarında siyasetçiler, müzisyenler, oyuncuların da olduğu sosyal medya kullanıcıları paylaştıkları gönderilerle Mola’ya destek oldu.

'16 kişi hakkında suç duyurusu'

DHA’nın haberine göre Musa Orhan’ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş, sosyal medya üzerinden yazılan mesajların bazılarının hakaret içerdiğini tespit ettiklerini öne sürdü. Hakaret içerikli paylaşım yaptıkları ileri sürülen Hazal Kaya, Atilla Taş, Barış Atay, Metin Uca, Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızgül, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, Funda Eryiğit, Serkay Tütüncü, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Ayşenil Şamlıoğlu, Rahşan Gülşan ve Selçuk Balcı hakkında suç duyurusu dilekçelerini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına teslim ettiklerini belirten Avukat Akkuş, müvekkili hakkında örgütlü linç kampanyası yürütüldüğünü öne sürdü