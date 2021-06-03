Ezgi Mola'dan dava mesajı: Yalnız olmadığımı hissetmek çok güzel

İpek Er'e cinsel saldırıda bulunup intihara sürükleyen jandarma Musa Orhan'ın tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdiği mesajı nedeniyle hakkında iki yıl hapis cezası istenen Ezgi Mola'ya sosyal medya üzerinden binlerce destek mesajı gelmişti.

Mola, destek mesajları sonrası kısa bir paylaşımda bulunarak, "Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel canlar. Hepinize çok teşekkür ederim, sizleri çok seviyorum ve biliyorum ki bizleri sevgi kurtaracak" dedi.

Mola hakkında "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" ve "hakaret" iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenmişti.