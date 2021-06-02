Ezgi Mola'ya 'Musa Orhan' davası: İki yıl hapis cezası istendi

Batman'ın Beşiri ilçesinde intihar girişiminde bulunan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli jandarma Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazmıştı.

Orhan hakkında, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan dava açılırken, sanığın tutuksuz yargılanmasına yönelik karar büyük tepki çekmişti.

Oyuncu Ezgi Mola, duruma sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin" paylaşımında bulunmuştu.

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Mola'nın paylaşımı hakkında suç duyurusunda bulunurken, hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Mola hakkında "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" ve "hakaret" iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.