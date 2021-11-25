Mogadişu'da şiddetli patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun merkezindeki K4 kavşağında patlama meydana geldi. Olay yerinden dumanlar yükselirken, bölgede silah seslerinin duyulduğu ifade edildi.

Patlamanın etkisiyle bölgedeki bazı binaların duvarlarının yıkıldığı, araçlarda da büyük hasar meydana geldiği belirtildi.

Reuters'ın haberine göre patlama sonucu ilk belirlemelere göre en az 5 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

Saldırının İslamcı örgüt Eş-Şebab tarafından yoldan geçmekte olan BM konvoyuna düzenlendiği belirtildi.

Patlamanın etkisiyle yakınlardaki bir okulun ve bir hastanenin de duvarları yıkıldı.