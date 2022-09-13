'Modern köle' sayısı 5 yılda 10 milyon arttı: Yarısından fazlası zengin ülkelerde

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), dünya genelinde 50 milyon insanın modern köle olduğunun tahmin edildiğini açıkladı. Buna göre, dünya genelinde yaşayan her 150 kişiden biri zorla çalıştırılıyor veya zorla evlendiriliyor.

ILO'nun verilerine göre, modern köle sayısı son 5 yılda 10 milyon arttı.

Örgütün raporunda, modern köleliğin yarısından fazlasının zengin Batı ülkelerinde olduğuna dikkat çekildi.

Zorla çalıştırılmanın ve zorla evlendirilmenin modern kölelik kapsamında girdiğine işaret edilen raporda, "Zorla çalıştırılmaya mahkum olmak yıllar sürebilir, zorla evlilik ise çoğu zaman müebbet hapis cezası niteliğinde oluyor" denildi.

Rapora göre, dünya genelinde 3,3 milyonu çocuk olmak üzere 27,6 milyon insan zorla çalıştırılıyor. Çocukların yarısının seks ticaretinde kullanıldığına dikkat çekiliyor.

Dünya genelinde 22 milyon insanın zorla evlendirildiği belirtilen raporda, zorla evlendirilenlerin 3'te 2'sinden fazlasının kadın olduğu ve birçoğunun 15 yaş altı olduğu ifade edildi.

Raporda, ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte dünyada modern köle sayısının daha da artabileceğinden endişelenildiği aktarıldı.