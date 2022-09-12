Birlik Sendikası: Güvencesizliğe, yoksullaşmaya, düşük ücretlerine boyun eğmeyeceğiz!

Birlik Sendikası bugün başlayan eğitim-öğretim yılı sebebiyle yaptığı açıklamada, "Eğitimin tüm sorunlarını öğretmenlerin omuzlarına yükleyip bir de üstüne hakaret edenler, eğitim hakkında söz sahibi olduklarını iddia ediyor" diyerek patronlarla iş birliği yapan iktidarın ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim sorunlarını çözemeyeceğini vurgulandı.

Birlik Sendikası'nın açıklamasında, MEB'in koruması gerekenlerin güvencesiz ve yoksulluğa mahkum edilen öğretmenler olduğu, ancak Bakanlığın bunun yerine patronları korumayı tercih ettiği belirtildi.

Eğitimin piyasalaşmasıyla birlikte ÖSYM ve MEB'in güvenirliğinin de yıkıldığını belirten Birlik Sendikası tüm öğretmenlere sendikaya örgütlenme çağrısında bulundu. Birlik Sendikası'nın tüm haksızlıklara, güvencesizliğe, düşük ücretlere, yoksullaşmaya karşı kurulduğu günden bu yana özel okullarda patronlara karşı mücadele ettiği bildirilen açıklamada, "Birlik Sendikası’na üye olun, bu yıl birlikte tüm haklarımızı alalım, başarılı bir yılı birlikte yaratalım" denildi.

'Patronlarla kol kola olanlar bizim sorunlarımızı çözemez'

Birlik Sendikalı Öğretmenler'in açıklaması şu şekilde:

"Bugün 2022/23 Eğitim-Öğretim yılı başlıyor. Hükümet, Milli Eğitim Bakanlığı, patronlar konuşuyor. Eğitimin kalitesi yükselmiş, okullaşma oranları artmış, kütüphane sayısı artmış, köy yaşam merkezileri kurulmuş da sayısı artıyormuş. Eğitimin bize gösterilmek istenen yüzüne karnımız tok. Çok dinledik bunları!

Milli Eğitim Bakanı; “hayırsever” patronlara, eğitimle yakından uzaktan ilgisi olmayan kişi ve kurumlara teşekkür edeceğine, tüm zorluklara rağmen eğitime ve çalışmaya devam eden binlerce öğretmene teşekkür etmelidir.

Bizim sorunlarımızın bir tanesine dair bile söz etmeyenler, sözlerimize kulak tıkayanlar süslü laflarla göz boyayabileceklerini düşünüyor. Oysa patronlara ve onların örgütlerine karşı son derece bonkör olanlar, patronların isteklerini anında karşılayanlar, öğretmenleri görmezden geliyor. Atanamayan öğretmenleri kölelik koşullarında çalışmaya mecbur bıraktıklarından hiç söz etmiyorlar. Eğitimin tüm sorunlarını öğretmenlerin omuzlarına yükleyip bir de üstüne hakaret edenler, eğitim hakkında söz sahibi olduklarını iddia ediyor.

Patronlarla kol kola olanlar bizim sorunlarımızı çözemez.

Onlar yokmuşuz gibi davranıyor ama biz açıklayalım:

Yorgun ve öfkeliyiz!

Özel kurumlarda çalışan öğretmenler olarak bizler, eğitim öğretim yılına güvencesiz ve yoksul bırakılıyoruz. Çalıştığımız okullardan geçtiğimiz yıl birçok öğretmen arkadaşımız patronların kâr hırsı ve keyfiyetiyle işten çıkarılmışken, daha düşük ücretlerle daha uzun süreler çalışmak zorunda bırakılıyoruz.

Patronlar zenginleşirken, öğretmenler yoksullaştı!

Geçtiğimiz senenin başında okullarda anlaştığımız ücretler ekonomik krizin ve enflasyondaki agresif artışın da bir sonucu olarak ilk altı ay içerisinde eridi. Kiralara, faturalara, market alışverişine zam üstüne zam geldi. Patronlara vergi indirimleri ve teşviklerle daha fazla kâr olanağı sağlanırken, özel kurum öğretmenleri asgari ücrete hatta bu ücretin çok daha altında ücretlere çalıştırıldı.

MEB’in koruması gereken patronlar değil, öğretmenlerdir!

Yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlerin ücretlerine enflasyonun oldukça altında zamlar yapılmasına rağmen özel okul kayıt ücretlerine bu zam oranlarının çok üstünde bir tavan ücret belirlendi. Yetmezmiş gibi sınıf mevcutları arttırılarak patronların %25 daha fazla kazanç sağlamasının önü açıldı. Öğretmenlerse bu değişiklikle birlikte artık düşük ücretlerle çok daha kalabalık sınıf ortamlarında çalışmak zorunda.

Eğitimin ticarileştirilmesiyle birlikte ÖSYM’nin de MEB’in de güvenirliliği kalmamıştır.

MEB’in tüm bu sorunlara çözüm önerisi ise Meslek Yasası ile öğretmenleri birbirinden ayrıştırmak oldu. Üstelik bizlere verileceği söylenen bu unvanların ücret karşılığı bile bulunmuyor! Bazı öğretmenlerin özel okullardaki bu zorlu koşullardan kurtulmak için bir umut olarak gördüğü KPSS’de ortaya çıkan şaibeler ise şaşırtıcı olmaktan çoktan uzaklaşmış durumda.

Bütün öğretmenlere sesleniyoruz: Kurtuluşumuz kendi ellerimizdedir. Örgütlü mücadele bizi kurtaracak yegâne koşuldur.

Bizi sömüren sonra da adına “hayırsever” yakıştırılan, haklarımızı iki dudağının arasında saklayan patronlara ihtiyacımız yok. Bizim hak-hukuk kavramını yerle bir eden, sözleşmelerimizi yok sayan, haklarımıza el koyan patronlarla mücadelemiz var. Patronun keyfine göre belirlenen değil, şartlarını öğretmenin belirlediği sözleşme düzenine geçmeye ihtiyacımız var. Ücret, izin haklarımız, fazla mesai ücretlerimiz, sosyal yardımlarımız, tazminat haklarımız, eğitim-öğretim ödeneklerimizin tamamını biz, örgütlüysek belirleyebiliriz.

Birlik Sendikası tüm bu haksızlıklara, güvencesizliğe, düşük ücretlere, yoksullaşmaya karşı kurulduğu günden bu yana özel okullarda patronlara karşı mücadele ediyor. Sayısız öğretmenin haklarını almasını sağlıyor.

Artık daha örgütlü ve daha güçlüyüz!

Tüm öğretmenlere, öğrencilere başarılı ve haksızlıklara boyun eğmedikleri bir eğitim öğretim yılı diliyoruz.

Birlik Sendikası’na üye olun, bu yıl birlikte tüm haklarımızı alalım, başarılı bir yılı birlikte yaratalım.

Gücümüz birliğimizdir."