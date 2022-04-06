Moda Sahnesi'nin elektriği yine kesildi!

Fahiş elekrik faturaları sebebiyle elektrik faturasını ödemeyi kabul etmeyen Moda Sahnesi'nin elektriği 10 Mart sabah saatlerinde kesilmiş, yoğun kamuoyu baskısı sonrasında elektrik tekrar açılmıştı.

Moda Sahnesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enerjisa, moda sahnesi tarafından elektrik ödemesinin yapıldığına ilişkin bir açıklama yapmıştır. Yapılan bu ödemeyi biz de Enerjisa’nın açıklamasından öğrendik. Enerjisa, bu iddiasını ödemenin kim tarafından yapıldığını söyleyerek kamuoyuna açıklamak zorundadır" diyerek faturanın kimin tarafından ödendiğinin açıklanması gerektiğini söylemişti.

Moda Sahnesi'nin elektriği bugün tekrar kesildi.