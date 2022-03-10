Moda Sahnesi'nden 'Fatura ödendi' açıklaması yapan Enerjisa'ya yanıt

Fahiş elekrik faturaları sebebiyle elektrik faturasını ödemeyi kabul etmeyen Moda Sahnesi'nin elektriği bugün sabah saatlerinde kesilmiş, yoğun kamuoyu baskısı sonrasında elektrik tekrar açılmıştı.

Enerjisa'ya bağlı Ayedaş'tan yapılan açıklamada, "10.03.2022 tarihinde kesmeye konu olan fatura borcunun ödendiği bilgisinin şirketimiz sistemlerine yansıması üzerine, elektrik enerjisi tarafımızca yeniden açılmıştır." denildi.

Moda Sahnesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enerjisa, moda sahnesi tarafından elektrik ödemesinin yapıldığına ilişkin bir açıklama yapmıştır. Yapılan bu ödemeyi biz de Enerjisa’nın açıklamasından öğrendik.

Enerjisa, bu iddiasını ödemenin kim tarafından yapıldığını söyleyerek kamuoyuna açıklamak zorundadır." diyerek faturanın kimin tarafından ödendiğinin açıklanması gerektiğini söyledi.

Moda Sahnesi Sanat Yönetmeni Kemal Aydoğan konuyla ilgili verdiği demeçte, "Elektriklerin bugün açılmasının nedeni aslında gizemli bir elin zamlı gelen Ocak ayı faturamızın ödemesi, kim tarafından ödendiği bilgisine ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.