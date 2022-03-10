Moda Sahnesi'nin elektriği kesildi, tepkiler üzerine yeniden açıldı

Fahiş fiyatlar nedeniyle elektrik faturasını ödemeyi kabul etmeyen Moda Sahnesi'nin elektriği, görevliler tarafından bugün kesildi.

Moda Sahnesi kurucusu Kemal Aydoğan, olayın ardından soL'a yaptığı değerlendirmede, "Biz bu yüksek faturalara karşı tepki göstermeye devam edeceğiz. Bu faturayı kesinlikle ödemeyeceğiz. Ortada bizden istenen fahiş bir tutar var. Bunu kim çözecek? Sabancı çözecek, Kültür Bakanlığı çözecek, Kemal Kılıçdaroğlu çözecek. Bizim meselemiz değil, onların meselesi" dedi.

NHKM'den dayanışma çağrısı

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) Moda Sahnesi'nin elektriğinin kesilmesinin ardından bir açıklama yaptı.

Açıklamada "Sermaye ve onun temsilcisi siyasi iktidar halka yönelik yoksullaştırma saldırısını geniş bir program haline getirmiş, içine sanatın tasfiyesini de katmış bulunuyor. Sanatçıları, aydınları, yoksulluğa karşı mücadele eden emekçileri Moda Sahnesi ile dayanışmaya çağırıyoruz. Nâzım Hikmet Kültür Merkezi sanatın ve emekçinin içinde, yanındadır. Herkesi bu dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz" denildi.

Sanatçıları, aydınları, yoksulluğa karşı mücadele eden emekçileri Moda Sahnesi ile dayanışmaya çağırıyoruz. Nâzım Hikmet Kültür Merkezi sanatın ve emekçinin içinde, yanındadır. Herkesi bu dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz. — NHKM İstanbul (@NHKMistanbul) March 10, 2022

Tepkiler üzerine elektrikler yeniden açıldı

Moda Sahnesi'nin elektriği gelen tepkiler üzerine Enerjisa tarafından yeniden açıldı.