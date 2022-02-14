Moda Sahnesi'ne EnerjiSA'dan borç yazısı: Elektriği kesilebilir

İstanbul Kadıköy'de bulunan Moda Sahnesi'nden yapılan açıklamada tiyatronun Aralık ayında 7 bin TL olan elektrik faturasının Ocak ayında 20 bin TL'yi bulduğu bildirilerek "Bu fahiş elektrik bedelini kabul etmiyoruz, bu nedenle faturayı ödemiyoruz" denilmişti.

Moda Sahnesi'nin kurucusu Kemal Aydoğan Moda Sahnesi'ne EnerjiSA'nın ihtar gönderdiğini duyurdu.

Moda Sahnesi'nin Twitter hesabından daha önce yapılan paylaşımda "Elektrik faturasının son ödeme tarihi geldi çattı. Aralık ayında 7 bin TL olan tutar ocakta 20 bin TL oldu. Bu fahiş artış bir tiyatronun ödeme kapasitesinin sınırlarını aşıyor. Bu fahiş elektrik bedelini kabul etmiyoruz, bu nedenle faturayı ödemiyoruz" denilmişti.

Moda Sahnesi'nin kurucusu ve tiyatro yönetmeni Kemal Aydoğan son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tiyatroya gelen yazı paylaştı: "İhtar göndermiş Türkiye’nin enerjisi. Parayı en kısa sürede ödemezseniz elektriği keseriz diyor. Bir tiyatro salonunun elektriğini keserler mi sizce?".