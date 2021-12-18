Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş., sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 18 Aralık Katar Milli Günü'nü kutladı.
MKE'den 'Katar Milli Günü' kutlaması
Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş., 18 Aralık Katar Milli Günü'nü kutladı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
MKE'den 'Katar Milli Günü' kutlaması
Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş., 18 Aralık Katar Milli Günü'nü kutladı.
Haber Merkezi
Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş., sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 18 Aralık Katar Milli Günü'nü kutladı.