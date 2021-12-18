MKE'den 'Katar Milli Günü' kutlaması

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş., 18 Aralık Katar Milli Günü'nü kutladı.

Haber Merkezi

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş., sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 18 Aralık Katar Milli Günü'nü kutladı.

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'Aselsan QATAR' markası tescil edildi