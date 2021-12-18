'Aselsan QATAR' markası tescil edildi

Katar'a ve BAE'ye satış iddialarına konu olan Aselsan, Türk Marka ve Patent Kurumu’na başvurarak, “Aselsan QATAR” markasını tescil ettirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, söz konusu marka başvurusu ve tescilini, Aselsan’ın Katar’a yönelik faaliyetlerini Meclis gündemine taşıdı. Tanal, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, Aselsan’ın marka başvuru ve tescili hakkında bilgi talep etti.

Aselsan'ın sitesinde yer alan iştirakleri: