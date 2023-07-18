MKE'deki patlamayla ilgili inceleme başlatıldı

Ankara Mamak'ta Büyük Kayaş Caddesi üzerinde bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) kapsül fabrikası mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 1'i ağır 4 işçi yaralandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesindeki Kaza Araştırma Komisyonunca koordinasyon ekibi oluşturulduğunu belirten Işıkhan, şu bilgileri paylaştı:

"Konusunda yetkin iş müfettişleri, gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirilmiş olup, Rehberlik Teftiş Başkanı ve Başkan Yardımcıları, İş Sağlığı ve Güvenliği Başkan Yardımcısı olay yerine intikal ettirilerek gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmıştır." (AA)