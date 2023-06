MKE'deki patlamaya ilişkin rapor ortaya çıktı: Ölen işçilerden 2'si 'asli kusurlu' bulundu!

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ’nin roket ve patlayıcı madde fabrikasındaki patlamaya ilişkin bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı. Raporda, ölen işçilerden Mehmet Kutlu ile İbrahim Özdemir "asli kusurlu" bulunurken, dün tutuklanan 3 yönetici ise "tali kusurlu" görüldü.

Halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, ölen 3 kişi bir ay kadar önce işe başlamış. Rapor ölen işçilerin su vanasının yerini dahi bilmediklerini ortaya koydu.

MKE fabrikasında geçen Cumartesi yaşanan patlama 5 kişinin ölümüne neden oldu. 51 yaşındaki Mehmet Kutlu ile işe 1,5 yıl önce başlayan İbrahim Özdemir ve bir ay kadar önce işe başlayan İhsan Küçükerdem, Ahmet Ünal ve Fırat Elverir, bir anda alev topu içinde kalarak feci bir şekilde can verdi.

İşte dün tutuklanan 3 isim

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 kişi için gözaltı kararı verdi. Dün gözaltına alınan kişilerden fabrikanın üretim müdürü Ahmet Atasoy, üretim sorumlusu Oktay Armağan ile mühendis Zafer Sarı tutuklandı. Fabrika müdürü Durdu Uğur Ş. fabrika müdür vekili Kuntay K. ile iş güvenliği uzmanı Aynur K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ölen 2 işçi ‘asli kusurlu’ bulundu

Soruşturma kapsamında ilk gözaltıların yapılmasına dayanak sağlayan ise soruşturma dosyasına giren 18 sayfalık bilirkişi raporu oldu. Kimya Mühendisi Süleyman Polat, Makine Mühendisi Abdülsamet Özet ile Elektrik Mühendisi Kemalettin Güvenç’ten oluşan üç kişilik heyetin hazırladığı raporda, patlamada yaşamını yitiren Mehmet Kutlu ile İbrahim Özdemir ‘asli kusurlu’ olarak görüldü. Raporda, fabrika yetkilileri ise ‘tali kusurlu’ olarak görüldü.

Su vanasının yerini bulamadılar

Raporda yer alan bilgilere göre, patlamanın olduğu gün Mehmet Kutlu ve beraberindeki 4 işçi, kazanlardaki bakım için Cumartesi sabahı fabrikaya gitti. Ekip, yanıcı ve patlayıcı özelliği bulunan nitrogliserin tahliyesi ve kazanın bakımı için çalışmaya başladı.

Bu esnada, tecrübesiz işçilerden biri yanlış vanayı açtı. Kıdemli işçi konumundaki Kutlu, el işaretleri ile ‘su vanasını açın’ diye seslenmeye başladı. Bu anlar an be an kayda girdi. Ancak, iş tecrübesi olmayan dahası bakım için iş güvenliği eğitimi almayan işçiler su vanasını bulamadı. Bu sırada, elektrik akımının da oluşumu ile birlikte ortalık bir anda alev topuna döndü.

Bakım için eğitim verilmemiş

Kazanların bakımı için o noktada bulunan 5 işçi de yaşamını yitirdi. Soruşturma sürecini takip eden avukat Ali Osman Toprak Halktv.com.tr’nin soruları üzerine “Bu patlamanın en temel sebebi, bakım için görevlendirilen işçilerin tecrübesiz olması. 3 işçi daha bir ay önce işe girmiş. Bu işçilerin, kağıt üzerinde görünen iş güvenliği eğitimi sadece 16 saat. Patlamanın olduğu bakım için ise aldıkları hiçbir eğitim yok” diye konuştu.

Yoğun bir ‘üretim’ baskısı oluşmuş

Avukat Toprak, fabrikada son dönemde yoğun bir üretim baskısı olduğuna işaret ederek “Fabrikada 12 saatlik çalışma söz konusuydu. Ve haftanın 7 günü çalışma yapılıyordu. Burası AŞ’ye dönüşünce yoğun bir kâr baskısı oluşmuş” diye konuştu.

'Rapor hatalı yeni bir heyet görevlendirilmeli'

Av. Toprak, hazırlanan rapora dayanarak soruşturmanın yürütülemeyeceğine işaret ederek “Bu heyette iş güvenliği uzmanları yok. Tamamen hukuk dışı ve alelacele alınan bir rapor bu. Üç mühendis tarafından yoruma dayalı hazırlanmış bir rapor. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının olmadığı bir heyetin, kusur değerlendirmesi yapması imkânsız” dedi. Av. Toprak, ODTÜ'de görevli aralarında 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanının da olduğu bir heyetten rapor aldırılması için savcılığa talepte bulunduklarını kaydetti.

'Asli kusurlu görülen işçi elinden geleni yapmış'

Av. Toprak, “Yaşamını yitiren işçilerden 3’ünün herhangi bir deneyiminin olmadığı görülüyor. Yanlış vanayı açıp doğru vanayı bulamayacak kadar bilgi sahibi olmayan işçiler maalesef orada can verdi. Raporda, asli kusurlu olarak gösterilen Mehmet Kutlu’nun, işçilerin su vanasını açması için elinden geleni yaptığı da raporda yer alıyor” diye konuştu.