MİT’ten Tarım Bakanlığı’na 'FETÖ' operasyonu: Bakanlık personeli görevinden alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda kritik bir ‘FETÖ’ operasyonu gerçekleştirildiği iddia edildi.

T24 yazarı Tolga Şardan bugünkü yazısında, daha önce 'FETÖ' incelemesinden ‘temiz’ çıkan alt düzey bir görevlinin bir süredir MİT'in takibinde olduğunu ve ‘kıpırdanmaya’ başlaması üzerine düğmeye basıldığını yazdı.

‘FETÖ’ iddiası sonrası MİT harekete geçti

İddiaya göre, önemli bir üst düzey görevlinin sessiz sedasız bir şekilde görevden alınmasının ardından bu kişi hakkında ortaya çıkan ‘FETÖ’ suçlaması dikkat çekti.

Bunun üzerine MİT Başkanlığı, kısa süre önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nda alt düzeyde görev yapan bir personelin Cemaat'le temasının bulunduğunu tespit etti.

Daha sonra sorguya alınan Bakanlık personeli sorgu sırasında, ‘FETÖ'yle yeniden temas kurduğunu anlatmasının yanında bakanlıkta görev yaptığı birimin birinci derecedeki amirinin de Cemaat içinde yer aldığını iddia etti.

‘Pakdemirli, Hakan Fidan ile görüştü ve personelini görevden aldı’

Şardan, yazısında başka bir bilgi de paylaşarak Bolu'da yakalanan ve Cemaat içinde yer alan bir ‘mahrem imamın' ifadesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki üst düzey görevlinin adını verdiğini ve ayrıca söz konusu bakanlık bürokratının, görev ve sorumluluğunda olmamasına rağmen bakanlığın gerek merkez teşkilatı, gerekse taşra birimleriyle ilgili her türlü veriyi izlediği ve kontrol ettiğinin anlaşıldığını yazdı.

Öte yandan Şardan, Bakan Pakdemirli’nin gelişmeler hakkında MİT Başkanı Hakan Fidan ile bizzat görüştüğünü ve Cemaat bağlantısı tespit edilen personelini geçen hafta görevden almak zorunda kaldığını yazdı.

Yazısında, Tarım ve Orman Bakanlığı içindeki ‘FETÖ’ ilişkilerini konu eden Şardan, Tarım ve Orman Bakanlığı’na ve Bakan Pakdemir’e şu soruları yönlendirdi:

1. Adı geçen bürokratın mevcut göreve getirilmesinde kim / kimler referans oldu?

2.Adı geçen bürokratın, amiri olduğu birimin görev ve sorumluluğunda olmayan bakanlık verilerine ulaşabilmesi bakanlık üst yönetiminin neden dikkatini çekmedi?

3.Dikkat çektiyse neden müdahale edilmedi?

4.17 – 25 Aralık'ın üzerinden 8 yıl, 15 Temmuz'un üzerinden 5.5 yıl geçmesine karşın FETÖ'yle bağı olan bürokratların halen görevde kalabilmesinin sorumlusu kim / kimlerdir?

5.Adı geçen üst düzey bürokratın yanı sıra, kendisine bağlı görev yapan alt düzeydeki bakanlık personelinin de FETÖ'yle temasının tespit edilmesiyle beraber, Tarım ve Orman Bakanlığı başta diğer sivil kamu kurumlarındaki tasfiye / temizlenme hangi aşamada?

