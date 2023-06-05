MİT'in başına geçmesi beklenen İbrahim Kalın'ın vereceği konser iptal edildi

Hakan Fidan’ın Dışişleri Bakanı olmasının ardından MİT'in başına geçeceği ifade edilen İbrahim Kalın’ın 6 Temmuz’da Kuruçeşme Açıkhava’daki konseri iptal edildi.
‘İrfani Türküler’ adındaki İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl, İsmail Altunsaray ve Ümit Yılmaz yer alacaktı.
TELE1’den Bişar Arslan’a konuşan Yavuz Bingöl’ün menajeri Erden Demir “Konser ertelendi, yeni tarihi bilmiyoruz. Yani iptal edildi diyebiliriz” ifadelerini kullandı.
İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl, İsmail Altunsaray ve Ümit Yılmaz’dan oluşan İrfani Türküler ekibi, İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali’nin konuğu olarak AKM’de konser vermişti.