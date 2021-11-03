Mithat Sancar'dan Meral Akşener'e yanıt

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Siirt’te bir HDP çalışanı, ziyaret ettiğimiz esnafa gelip burası Kürdistan dedi. AKP ve küçük ortağı feveran etmeye başladı. Bu kişi HDP çalışanı. Aylardır ne diyoruz? HDP’yi PKK yanında konumlandırıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Sancar, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’e yanıt verdi. Sancar, “HDP’nin nereye konumlandığı hatırlatalım. HDP tam da halk içine konumlamıştır. Umut adresi olmaya, özgürlük ortamına konumlanmıştır” diye konuştu.